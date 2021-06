Eishockey-WM : „Großes Herz“ – DEB-Team fiebert Viertelfinale entgegen

Riga Deutschlands Eishockey-Team hat eine herbe Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft in Lettland abgewendet und das Viertelfinale erreicht. Dort wartet ein spezieller Rivale. Die Erinnerung an ein entscheidendes Spiel vor elf Jahren wird wach.

Das deutsche Eishockey-Nationalteam freut sich auf die Halbfinalchance bei der Weltmeisterschaft in Riga gegen die Schweiz. „Ich glaube, das wird ein sehr gutes Eishockeyspiel. Die Mannschaft hat das absolut verdient“, sagte Bundestrainer Toni Söderholm nach dem hart erkämpften und dank zweier früher Tore erreichten 2:1 gegen Gastgeber Lettland. Am Donnerstag steht nun das Viertelfinale gegen die Eidgenossen an. „Rivalität ist eine der besten Sachen im Sport“, sagte Söderholm und kündigte an: „Alle Spieler werden zu 100 Prozent bereit sein.“