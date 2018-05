Eishockey-WM : DEB-Team beschert Sport1 erneut gute Quote

Foto: afp 19 Bilder Deutschland - Norwegen: Bilder des Spiels

Herning Auch die zweite Niederlage der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM in Dänemark hat dem TV-Sender Sport1 eine gute Quote beschert. In der Spitze schalteten beim 4:5 nach Penaltyschießen gegen Norwegen 1,43 Millionen Zuschauer ein.

Im Schnitt schauten 780.000 zu. Das entspricht einem Marktanteil von 6,3 Prozent, dem höchsten bei einer Eishockey-Übertragung von Sport1 seit der WM 2011.

(sid)