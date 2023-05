Eishockey-WM „Bock auf neue Geschichte“ im Viertelfinale gegen Schweiz

Das erste Ziel seiner WM-Premiere ist überraschend souverän erreicht, jetzt soll mit Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis ein neuer Coup gegen den Erzrivalen gelingen. Nach dem starken 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) gegen Frankreich am Dienstag zum Vorrundenabschluss und dem damit endgültig gelösten Viertelfinalticket blickte Kreis voller Zuversicht auf den K.o.-Showdown am Donnerstag gegen die Schweiz. „Wir werden vorbereitet sein. Die Schweizer werden das Spiel bestimmt nicht diktieren. Wir werden schon auf Augenhöhe gegen die antreten“, sagte der 64-Jährige entschlossen vor dem Duell mit dem mit acht NHL-Spielern gespickten souveränen Ersten der Gruppe B in Riga.