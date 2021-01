Keine Eishockey-WM in Minsk : Belarus sieht sich „grundlos“ bestraft

Keine Eishockey-WM in Minsk

Minsk Nach dem Entzug der Eishockey-WM flüchtet Belarus in die Opferrolle, bei der Opposition und in der Sportpolitik ist die Erleichterung groß. Andere Verbände geraten nun auch unter Druck.

"Das ist ein schwerer Schlag für den Diktator und sein Image", sagte der belarussische Menschenrechtsaktivist Ales Bialiatski dem SID. Lukaschenko hätte die WM nur zu gerne für seine Politik benutzt, betonte der mit dem "Alternativen Nobelpreis" (Right Livelihood Award) ausgezeichnete Bialiatski: "Es ist ein bisschen so, als nimmt man einem Kind das Spielzeug weg."

Diese Gefahr dürfte auch ein Grund für das lange Zögern der IIHF gewesen sein, denn eine mögliche Vertragsstrafe würde den Verband finanziell schwer treffen. Vor diesem Hintergrund ist auch die offizielle Begründung der IIHF für den Entschluss zu verstehen: Wegen "wachsender Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit den zunehmenden politischen Unruhen sowie COVID-19" könne man die WM nicht wie geplant in Minsk abhalten. Allein aus politischen Gründen kann der Weltverband gemäß seiner Statuten ein Turnier nicht verlegen.

Und so spielte IIHF-Präsident Rene Fasel in den vergangenen Monaten, als die politischen Unruhen in Belarus mit festgenommenen, verletzten und sogar getöteten Demonstranten für Schlagzeilen sorgten, auf Zeit. Die Forderungen aus der Politik, von Menschenrechtlern und auch von Co-Gastgeber Lettland erhöhten den Druck. Doch erst, als die Hauptsponsoren mit einem Rückzug drohten, blieb auch Fasel keine andere Wahl mehr.