Eishockey-WM Kreis lacht den Auftaktfrust weg und hofft auf Draisaitl

Der andere Leon, der mit den Edmonton Oilers in den NHL-Play-offs vor dem Aus steht, könnte aber auch noch ins WM-Geschehen eingreifen. Er werde sofort bei Draisaitl „anfragen, wie es bei ihm aussieht“, kündigte DEB-Sportdirektor Christian Künast am Sonntag an, „er würde immer gerne für Deutschland spielen, kann aber nicht sagen: Um 23.00 Uhr bin ich fertig, jetzt steig' ich in den Flieger zur WM.“ Die Versicherungsfrage sei geklärt, ein paar Tage Wartezeit wären zu verschmerzen, „Leon Draisaitl würde sich auch für ein Spiel lohnen.“