„Ein Meilenstein“ Eishockey-WM 2027 findet in Düsseldorf und Mannheim statt

Zehn Jahre nach dem Turnier in Köln und Paris wird Deutschland im Mai 2027 wieder eine Eishockey-Weltmeisterschaft ausrichten. In der Abstimmung am Freitag im finnischen Tampere fiel die Entscheidung klar für die deutsche Bewerbung mit den Spielorten Mannheim und Düsseldorf aus. 102 und damit 75 Prozent der Stimmen gingen an den Deutschen Eishockey-Bund (DEB), nur 34 und damit 25 Prozent an Kasachstan als einzigem Konkurrenten. „Das ist ein Meilenstein für den DEB“, sagte DEB-Präsident Peter Merten.