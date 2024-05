Spielplan, Modus und TV-Übertragung Das müssen Sie zur Eishockey-WM 2024 wissen

Olympia 2026 in Mailand ist bereits in den Hinterköpfen. Erstmals seit 2014 werden alle NHL-Stars in Mailand um Gold kämpfen. Da es international nur noch die beiden Weltmeisterschaften in Tschechien und nächstes Jahr in Dänemark und Schweden vor Olympia geben wird, sind bereits in Prag und Ostrava so viele Top-Spieler wie selten zuvor vertreten. Deutschland ist für Olympia bereits qualifiziert. Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind Russland und Belarus weiterhin von den Titelkämpfen ausgeschlossen.