Mit dem nächsten Connor McDavid Das sind die internationalen Stars der Eishockey-WM 2024

Connor Bedard (Kanada/Chicago Blackhawks)

Das 18 Jahre alte Wunderkind, vor der NHL-Saison im Draft an Position eins von den Blackhawks ausgewählt, gilt als das größte Talent seit Connor McDavid. In seinem Rookie-Jahr überzeugte Bedard mit 61 Scorerpunkten (22 Treffer, 39 Assists) in 68 Spielen bereits auf ganzer Linie – und das, obwohl er aufgrund eines Kieferbruchs länger ausfiel.