Alle Spiele im Überblick Das ist der Spielplan der Eishockey-WM 2023

Das wird auch nötig sein, wenn das DEB-Team am 12. Mai zunächst auf Schweden und am 13. Mai direkt auf den amtierenden Weltmeister Finnland trifft. Und es bleibt hart: Am 15. Mai wartet die USA, am 18. Mai Dänemark. Die letzten drei Vorrunden-Partien muss die Mannschaft von Kreis gegen Österreich (19. Mai), Ungarn (21. Mai) und Frankreich (23. Mai) bestreiten. Alle Spiele der deutschen Mannschaft finden übrigens im finnischen Tampere statt.