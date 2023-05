Kommt Draisaitl zu spät? DEB-Team erwartet gegen Dänemark erstes K.o.-Spiel

Kapitän Moritz Müller und Co. suchten am „Heiligen See“ nach neuer Hoffnung - und schickten den einen oder anderen Hilferuf nach Kanada. Am Ufer des Pyhäjärvi an ihrem Teamhotel Rosendahl fanden die deutschen Nationalspieler nach ihrem Null-Punkte-Start Abstand vom Eishockey, nutzten die freie Zeit aber auch, um Superstar Leon Draisaitl nach dem NHL-Aus einen Langstreckenflug zur WM schmackhaft zu machen.