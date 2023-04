Deutscher Kader nimmt Formen an Seider sagt für Eishockey-WM ab - Sturm und Peterka sind dabei

Für die anstehenden Länderspiele gegen Österreich im Rahmen der zweiten Phase der WM-Vorbereitung nominierte Kreis einen 28-köpfigen Kader aus drei Torhütern, zehn Verteidigern und 15 Stürmern. Unter anderem Kapitän Moritz Müller (Kölner Haie) stößt in Landshut zur Mannschaft. Die DEB-Auswahl trifft am Donnerstag (19.30 Uhr) in Deggendorf und Samstag (17 Uhr/beide MagentaSport) in Landshut auf die Kufensportler der Alpenrepublik.