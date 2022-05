Spektakel gegen die USA : Tschechien holt Bronze bei der Eishockey-WM

Tampere Tschechien hat bei der Eishockey-WM in Finnland die Bronzemedaille gewonnen. Im Spiel um Platz drei besiegte das tschechische Team am Sonntag die USA. Vor dem Schlussdrittel hatte Tschechien noch mit 2:4 zurückgelegen.

Das US-Team hatte überhaupt keine Offensiv-Aktionen mehr. Sogar in Unterzahl traf David Kampf (55.) und wenig später noch einmal ins leere US-Tor (59.). Pastrnak gelang am Ende gar noch sein siebtes Turniertor (60.). Zuvor hatte Thomas Bordeleau (59.) für die USA lediglich noch Ergebniskorrektur betrieben.

Die Tschechen, die zuletzt 2012 ebenfalls in Finnland WM-Bronze gewonnen hatten, hatten am Donnerstag im Viertelfinale Deutschland mit 4:1 besiegt. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm belegt damit in der Endabrechnung Rang sieben. Im vergangenen Jahr bei der WM in Riga war Deutschland noch Vierter geworden.