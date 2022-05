Alle Spiele im Überblick : Das ist der Spielplan der Eishockey-WM 2022

Düsseldorf Vom 13. Mai bis 29. Mai 2022 kämpfen in Finnland 16 Nationen um den Weltmeisterschaftstitel im Eishockey. Hier finden Sie die den kompletten Spielplan des interkontinentalen Turniers.

Mit dem vierten Platz bei der Eishockey-WM im vergangenem Jahr in Lettland hat das deutsche Team um Bundestrainer Toni-Söderholm für eine riesengroße Überraschung gesorgt. Nach dem enttäuschenden Auftritt bei den Olympischen Winterspielen im Frühjahr 2022 in Peking darf man gespannt sein, welches Gesicht die DEB-Mannschaft in Finnland zeigen wird. Dafür muss sie zunächst einmal die Gruppenphase überstehen.