Termine, Spielplan, Kader und TV-Übertragung : Das müssen Sie zur Eishockey-WM 2022 wissen

Düsseldorf Die Eishockey-WM 2022 wird vom 13. Mai bis 29. Mai in Finnland ausgetragen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen über das Turnier, den Modus, Spielplan und den deutschen Kader.

Gut drei Monate nach dem Turnier bei den Olympischen Winterspielen in Peking geht es wieder auf dem Eis hoch her: Die Eishockey-WM 2022 steht an. 16 Nationen spielen um den Titel. Nach Platz vier bei der vergangenen WM und der verpassten Viertelfinal-Qualifikation bei Olympia peilt die deutsche Mannschaft dieses Mal ein besseres Ergebnis an. „Wir wollen als erstes ins Viertelfinale“, betont Bundestrainer Toni Söderholm.

Wo findet die Eishockey-WM 2022 statt?

Die Eishockey-WM findet vom 13. Mai bis 29. Mai in Finnland statt. Gespielt wird in der Nokia-Arena in Tampere (Kapazität für 13.500 Zuschauer) und der Helsingin Jäähalli in Helsinki (8200). Ursprünglich war die Helsinki Halli als zweiter Spielort neben Tampere vorgesehen. Weil aber drei russische Oligarchen Mehrheitseigentümer der Helsinki Halli sind und die EU als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine Sanktionen gegen mehrere russische Geschäftsleute beschlossen hat, wurde die Eishalle als Spielort gestrichen und die Helsingin Jäähalli als Ersatzspielstätte bestimmt.

Warum treten Russland und Belarus nicht bei der WM an?

Nach der russischen Invasion in die Ukraine hatte der Weltverband IIHF Anfang März mitgeteilt, dass russische und belarussische Mannschaften „bis auf Weiteres“ aus allen Wettkämpfen ausgeschlossen sind. Dafür rückten Frankreich und Österreich als Teilnehmer nach.

Wie ist der Modus bei der Eishockey-WM 2022?

16 Mannschaften spielen in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams, in der jeder gegen jeden spielt. Die Gruppenverteilung erfolgte nach der Platzierung in der Weltrangliste. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe spielen im Viertelfinale überkreuz gegen die ersten vier Teams der anderen Gruppe, bedeutet: Der Erste der Gruppe A spielt gegen den Vierten der Gruppe B, der Zweite der Gruppe A gegen den Dritten der Gruppe B, der Erste der Gruppe B gegen den Vierten der Gruppe A usw. Die jeweils letzten Mannschaften steigen in die „Division IA“ (früher B-WM) ab.

Für jeden Sieg nach 60 Minuten gibt es drei Punkte, bei Verlängerung (fünf Minuten) oder Penaltyschießen erhält der Sieger zwei Punkte, der Verlierer einen Zähler.

Die Teams der Gruppe A tragen ihre Gruppenspiele in der Helsingin Jäähalli in Helsinki aus, die Gruppe B spielt ausschließlich in der Nokia-Arena in Tampere.

Die Gruppen der Eishockey-WM 2022

Gruppe A: Kanada (Weltranglistenplatz 1), Deutschland (5), Schweiz (8), Slowakei (9), Dänemark (12), Kasachstan (13), Frankreich (15), Italien (17)

Kanada (Weltranglistenplatz 1), Deutschland (5), Schweiz (8), Slowakei (9), Dänemark (12), Kasachstan (13), Frankreich (15), Italien (17) Gruppe B: Finnland (Weltranglistenplatz 2), USA (4), Tschechien (6), Schweden (7), Lettland (10), Norwegen (11), Großbritannien (16), Österreich (18)

Der Kader von Deutschland bei der Eishockey-WM 2022

Bislang hat Bundestrainer Toni Söderholm seinen Kader für die anstehende Weltmeisterschaft noch nicht benannt. Es zeichnet sich aber ab, dass Söderholm dieses Mal mit Verstärkung aus der nordamerikanischen Profi-Liga NHL rechnen darf. „Die Jungs sind aber sehr positiv über die Nationalmannschaft und die wollen eigentlich spielen. Aber wir müssen den Vereinen auch zuhören. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir einige Spieler aus Nordamerika bekommen“, sagte der Finne Anfang April bei MagentaSport. Es gebe noch einiges zu regeln, was die Spieler in der NHL betreffe.

Torwart Philipp Grubauer von den Seattle Kraken hatte zuletzt bereits signalisiert, für die WM zur Verfügung zu stehen. Die Kraken sind nicht für die Play-offs qualifiziert. Auch für Tim Stützle von den Ottawa Senators und Moritz Seider von den Detroit Red Wings ist die Saison nach der Hauptrunde beendet.

Sobald der Kader feststeht, finden Sie hier eine Übersicht über das Team.

Wer ist Titelverteidiger?

Bei der WM in Lettland 2021 holte sich Kanada den Titel. Im Finale bezwangen die Kanadier Finnland mit 3:2 n.V.. Dieselbe Paarung gab es bereits im Endspiel bei der WM 2019. Damals behielt Finnland die Oberhand. 2018 ging der WM-Titel an Schweden.

Den Titel Rekordweltmeister teilen sich derzeit Russland und Kanada. Beide Nationen haben seit 1920 insgesamt 27 Titel geholt, es folgen Tschechien (12), Schweden (11), Finnland (3), USA (2), Großbritannien (1) und Slowakei (1). Deutschland gewann zweimal Silber (1930 und 1953) und zweimal Bronze (1932 und 1934).

Die Termine der Eishockey-WM 2022

Die Eishockey-Weltmeisterschaft wird am 13. Mai mit vier Spielen (darunter Deutschland – Kanada) eröffnet. Die Vorrunde endet am 24. Mai. Die Viertelfinalspiele finden am 26. Mai statt, am 28. Mai steigen beide Halbfinals. Am 29. Mai ist das Spiel um Platz drei sowie das Finale.

Eishockey-WM 2022 im TV und online im Live-Stream

Sport1 überträgt alle 64 WM-Partien live auf den Sport1-Plattformen. Im Free-TV werden über 30 Livespiele gezeigt, darunter alle deutschen Duelle sowie die K.o.-Runde mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale.

Auch auf den Streamingdiensten von MagentaTV und MagentaSport wird die Eishockey-WM übertragen. Die Telekom überträgt damit alle Spiele des deutschen Teams sowie alle K.o.-Partien. Die Vereinbarung mit Sport1 umfasst eine Sublizenz mit insgesamt 15 Live-Spielen der Eishockey WM. Zusätzlich zeigt MagentaSport alle Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft ab dem 14. April live.

Der Spielplan der Eishockey-WM 2022

Gruppe A (in Helsinki):

Fr., 13. Mai 2022

15.20 Uhr (MESZ): Frankreich - Slowakei

19.20 Uhr: Deutschland - Kanada

Sa., 14. Mai 2022

11.20 Uhr: Dänemark - Kasachstan

15.20 Uhr: Schweiz - Italien

19.20 Uhr: Slowakei - Deutschland

So., 15. Mai 2022

11.20 Uhr: Italien - Kanada

15.20 Uhr: Frankreich - Kasachstan

19.20 Uhr: Dänemark - Schweiz

Mo., 16. Mai 2022

15.20 Uhr: Slowakei - Kanada

19.20 Uhr: Frankreich - Deutschland

Di., 17. Mai 2022

15.20 Uhr: Italien - Dänemark

19.20 Uhr: Schweiz - Kasachstan

Mi., 18. Mai 2022

15.20 Uhr: Frankreich - Italien

19.20 Uhr: Schweiz - Slowakei

Do., 19. Mai 2022

15.20 Uhr: Deutschland - Dänemark

19.20 Uhr: Kanada - Kasachstan

Fr., 20. Mai 2022

15.20 Uhr: Deutschland - Italien

19.20 Uhr: Kasachstan - Slowakei

Sa., 21. Mai 2022

11.20 Uhr: Dänemark - Frankreich

15.20 Uhr: Kanada - Schweiz

19.20 Uhr: Italien - Slowakei

So., 22. Mai 2022

15.20 Uhr: Kasachstan - Deutschland

19.20 Uhr: Schweiz - Frankreich

Mo., 23. Mai 2022

15.20 Uhr: Kasachstan - Italien

19.20 Uhr: Kanada - Dänemark

Di., 24. Mai 2022

11.20 Uhr: Deutschland - Schweiz

15.20 Uhr: Slowakei - Dänemark

19.20 Uhr: Kanada - Frankreich

Gruppe B (in Tampere):

Fr., 13. Mai 2022

15.20 Uhr: USA - Lettland

19.20 Uhr: Finnland - Norwegen

Sa., 14. Mai 2022

11.20 Uhr: Schweden - Österreich

15.20 Uhr: Tschechien - Großbritannien

19.20 Uhr: Lettland - Finnland

So., 15. Mai 2022

11.20 Uhr: Norwegen - Großbritannien

15.20 Uhr: Österreich - USA

19.20 Uhr: Tschechien - Schweden

Mo., 16. Mai 2022

15.20 Uhr: Lettland - Norwegen

19.20 Uhr: Finnland - USA

Di., 17. Mai 2022

15.20 Uhr: Tschechien - Österreich

19.20 Uhr: Schweden - Großbritannien

Mi., 18. Mai 2022

15.20 Uhr: Norwegen - Österreich

19.20 Uhr: Finnland - Schweden

Do., 19. Mai 2022

15.20 Uhr: Großbritannien - USA

19.20 Uhr: Tschechien - Lettland

Fr., 20. Mai 2022

15.20 Uhr: Großbritannien - Finnland

19.20 Uhr: Lettland - Österreich

Sa., 21. Mai 2022

11.20 Uhr: USA - Schweden

15.20 Uhr: Österreich - Finnland

19.20 Uhr: Norwegen - Tschechien

So., 22. Mai 2022

15.20 Uhr: Großbritannien - Lettland

19.20 Uhr: Schweden - Norwegen

Mo., 23. Mai 2022

15.20 Uhr: USA - Tschechien

19.20 Uhr: Österreich - Großbritannien

Di., 24. Mai 2022

11.20 Uhr: Schweden - Lettland

15.20 Uhr: USA - Norwegen

19.20 Uhr: Finnland - Tschechien

Viertelfinale (in Helsinki und Tampere)

Do., 26. Mai 2022

15.20 Uhr: VF 1: Erster Gruppe A - Vierter Gruppe B

15.20 Uhr: VF 2: Zweiter Gruppe A - Dritter Gruppe B

19.20 Uhr: VF 3: Erster Gruppe B - Vierter Gruppe A

19.20 Uhr: VF 4: Zweiter Gruppe B - Dritter Gruppe A

Halbfinale (in Tampere)

Sa., 28. Mai 2022

13.20 Uhr: HF 1: Sieger VF 1 - Sieger VF 2

17.20 Uhr: HF 2: Sieger VF 3 - Sieger VF 4

Spiel um Platz 3 (in Tampere)

So., 29. Mai 2022

14.20 Uhr: Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2

Finale (in Tampere)

So., 29. Mai 2022

19.20 Uhr: Sieger HF 1 - Sieger HF 2

(RP)