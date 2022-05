Spielplan, Kader und TV-Übertragung : Das müssen Sie zur Eishockey-WM 2022 wissen

Düsseldorf Die Eishockey-WM 2022 wird vom 13. bis 29. Mai in Finnland ausgetragen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen über das Turnier, den Modus, Spielplan und den deutschen Kader.

Gut drei Monate nach dem Turnier bei den Olympischen Winterspielen in Peking geht es wieder auf dem Eis hoch her: Die Eishockey-WM 2022 steht an. 16 Nationen spielen um den Titel. Nach Platz vier bei der vergangenen WM und der verpassten Viertelfinal-Qualifikation bei Olympia peilt die deutsche Mannschaft dieses Mal ein besseres Ergebnis an. „Wir wollen als erstes ins Viertelfinale“, betont Bundestrainer Toni Söderholm.

Wo findet die Eishockey-WM 2022 statt?

Die Eishockey-WM findet vom 13. Mai bis 29. Mai in Finnland statt. Gespielt wird in der Nokia-Arena in Tampere (Kapazität für 13.500 Zuschauer) und der Helsinki Ice Hall (8200). Ursprünglich war die deutlich größere Hartwall Arena als Austragungsort vorgesehen gewesen, an der allerdings zwei russische Oligarchen Anteile halten. Nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine wechselten die WM-Veranstalter in die kleinere und deutlich ältere Halle.

In der Helsinki Ice Hall finden alle Partien der Gruppe A statt, in der die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) spielt. Die Gruppe B trägt ihre Partien wie vorgesehen in der Nokia Arena in Tampere aus, das knapp 180 km nördlich der finnischen Hauptstadt liegt.

Warum treten Russland und Belarus nicht bei der WM an?

Nach der russischen Invasion in die Ukraine hatte der Weltverband IIHF Anfang März mitgeteilt, dass russische und belarussische Mannschaften „bis auf Weiteres“ aus allen Wettkämpfen ausgeschlossen sind. Dafür rückten Frankreich und Österreich als Teilnehmer nach.

Wie ist der Modus bei der Eishockey-WM 2022?

16 Mannschaften spielen in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams, in der jeder gegen jeden spielt. Die Gruppenverteilung erfolgte nach der Platzierung in der Weltrangliste. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe spielen im Viertelfinale überkreuz gegen die ersten vier Teams der anderen Gruppe, bedeutet: Der Erste der Gruppe A spielt gegen den Vierten der Gruppe B, der Zweite der Gruppe A gegen den Dritten der Gruppe B, der Erste der Gruppe B gegen den Vierten der Gruppe A usw. Die jeweils letzten Mannschaften steigen in die „Division IA“ (früher B-WM) ab.

Für jeden Sieg nach 60 Minuten gibt es drei Punkte, bei Verlängerung (fünf Minuten) oder Penaltyschießen erhält der Sieger zwei Punkte, der Verlierer einen Zähler.

Die Teams der Gruppe A tragen ihre Gruppenspiele in der Helsingin Jäähalli in Helsinki aus, die Gruppe B spielt ausschließlich in der Nokia-Arena in Tampere.

Die Gruppen der Eishockey-WM 2022

Gruppe A: Kanada (Weltranglistenplatz 1), Deutschland (5), Schweiz (8), Slowakei (9), Dänemark (12), Kasachstan (13), Frankreich (15), Italien (17)

Kanada (Weltranglistenplatz 1), Deutschland (5), Schweiz (8), Slowakei (9), Dänemark (12), Kasachstan (13), Frankreich (15), Italien (17) Gruppe B: Finnland (Weltranglistenplatz 2), USA (4), Tschechien (6), Schweden (7), Lettland (10), Norwegen (11), Großbritannien (16), Österreich (18)

Der Kader von Deutschland bei der Eishockey-WM 2022

Im Kader von Bundestrainer Toni Söderholm fehlen einige Leistungsträger, auch der frühere NHL-Stürmer Dominik Kahun fiel kurzfristig aus. Angeführt wird das Aufgebot von den NHL-Profis Philipp Grubauer, Moritz Seider und Tim Stützle. Söderholm reist mit drei Torhütern, acht Verteidigern und 14 Stürmern nach Helsinki.

Torhüter:

Philipp Grubauer (Seattle Kraken/NHL/30), Mathias Niederberger (Eisbären Berlin/29), Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg/29)

Verteidigung:

Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg/29), Korbinian Holzer (Adler Mannheim/34), Jonas Müller (Eisbären Berlin/26), Moritz Müller (Kölner Haie/35), Moritz Seider (Detroit Red Wings/NHL/21), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt/26), Kai Wissmann (Eisbären Berlin/25), Mario Zimmermann (Straubing Tigers/21)

Angriff:

Alexander Ehl (Düsseldorfer EG/22), Yasin Ehliz (EHC Red Bull München/29), Daniel Fischbuch (Düsseldorfer EG/28), Taro Jentzsch (Iserlohn Roosters/21), Alexander Karachun (Schwenninger Wild Wings/27), Maximilian Kastner (EHC Red Bull München/29), Stefan Loibl (Adler Mannheim/25), Marc Michaelis (Toronto Marlies/AHL/26), Marcel Noebels (Eisbären Berlin/30), Leonhard Pföderl (Eisbären Berlin/28), Matthias Plachta (Adler Mannheim/30), Daniel Schmölz (Nürnberg Ice Tigers/30), Samuel Soramies (ERC Ingolstadt/23), Tim Stützle (Ottawa Senators/NHL/20)

Wer ist Titelverteidiger?

Bei der WM in Lettland 2021 holte sich Kanada den Titel. Im Finale bezwangen die Kanadier Finnland mit 3:2 n.V.. Dieselbe Paarung gab es bereits im Endspiel bei der WM 2019. Damals behielt Finnland die Oberhand. 2018 ging der WM-Titel an Schweden.

Den Titel Rekordweltmeister teilen sich derzeit Russland und Kanada. Beide Nationen haben seit 1920 insgesamt 27 Titel geholt, es folgen Tschechien (12), Schweden (11), Finnland (3), USA (2), Großbritannien (1) und Slowakei (1). Deutschland gewann zweimal Silber (1930 und 1953) und zweimal Bronze (1932 und 1934).

Wer sind die Favoriten?

Die üblichen Verdächtigen: Zum Favoritenkreis gehören Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada, der Olympiasieger und Vize-Weltmeister Finnland und der WM-Dritte USA. Auch der elfmalige Titelträger Schweden will sicherlich wieder ein Wörtchen mitreden.

Die Termine der Eishockey-WM 2022

Die Eishockey-Weltmeisterschaft wird am 13. Mai mit vier Spielen (darunter Deutschland – Kanada) eröffnet. Die Vorrunde endet am 24. Mai. Die Viertelfinalspiele finden am 26. Mai statt, am 28. Mai steigen beide Halbfinals. Am 29. Mai ist das Spiel um Platz drei sowie das Finale.

Eishockey-WM 2022 im TV und online im Live-Stream

Sport1 zeigt alle Spiele komplett live auf seinen Plattformen. Im Free-TV werden über 34 Livespiele übertragen, darunter alle deutschen Duelle sowie die K.o.-Runde mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale.

Die weiteren WM-Partien sind auf dem Pay-TV-Sender Sport1+ sowie im kostenlosen Livestream und in den Apps zu sehen. Zudem wird die WM auch auf den Social-Media-Kanälen gezeigt: Auf Youtube sind alle 34 Free-TV-Spiele abrufbar, außerdem werden alle deutschen Gruppenspiele auf Facebook und erstmals auch auf TikTok gestreamt. Zudem zeigt MagentaSport alle Spiele des deutschen Teams sowie alle K.o.-Partien. Die Vereinbarung mit Sport1 umfasst eine Sublizenz mit insgesamt 15 Live-Partien.

Der Spielplan der Eishockey-WM 2022

Gruppe A (in Helsinki):

Fr., 13. Mai 2022

15.20 Uhr (MESZ): Frankreich - Slowakei 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

19.20 Uhr: Deutschland - Kanada

Sa., 14. Mai 2022

11.20 Uhr: Dänemark - Kasachstan

15.20 Uhr: Schweiz - Italien

19.20 Uhr: Slowakei - Deutschland

So., 15. Mai 2022

11.20 Uhr: Italien - Kanada

15.20 Uhr: Frankreich - Kasachstan

19.20 Uhr: Dänemark - Schweiz

Mo., 16. Mai 2022

15.20 Uhr: Slowakei - Kanada

19.20 Uhr: Frankreich - Deutschland

Di., 17. Mai 2022

15.20 Uhr: Italien - Dänemark

19.20 Uhr: Schweiz - Kasachstan

Mi., 18. Mai 2022

15.20 Uhr: Frankreich - Italien

19.20 Uhr: Schweiz - Slowakei

Do., 19. Mai 2022

15.20 Uhr: Deutschland - Dänemark

19.20 Uhr: Kanada - Kasachstan

Fr., 20. Mai 2022

15.20 Uhr: Deutschland - Italien

19.20 Uhr: Kasachstan - Slowakei

Sa., 21. Mai 2022

11.20 Uhr: Dänemark - Frankreich

15.20 Uhr: Kanada - Schweiz

19.20 Uhr: Italien - Slowakei

So., 22. Mai 2022

15.20 Uhr: Kasachstan - Deutschland

19.20 Uhr: Schweiz - Frankreich

Mo., 23. Mai 2022

15.20 Uhr: Kasachstan - Italien

19.20 Uhr: Kanada - Dänemark

Di., 24. Mai 2022

11.20 Uhr: Deutschland - Schweiz

15.20 Uhr: Slowakei - Dänemark

19.20 Uhr: Kanada - Frankreich

Gruppe B (in Tampere):

Fr., 13. Mai 2022

15.20 Uhr: USA - Lettland 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

19.20 Uhr: Finnland - Norwegen

Sa., 14. Mai 2022

11.20 Uhr: Schweden - Österreich

15.20 Uhr: Tschechien - Großbritannien

19.20 Uhr: Lettland - Finnland

So., 15. Mai 2022

11.20 Uhr: Norwegen - Großbritannien

15.20 Uhr: Österreich - USA

19.20 Uhr: Tschechien - Schweden

Mo., 16. Mai 2022

15.20 Uhr: Lettland - Norwegen

19.20 Uhr: Finnland - USA

Di., 17. Mai 2022

15.20 Uhr: Tschechien - Österreich

19.20 Uhr: Schweden - Großbritannien

Mi., 18. Mai 2022

15.20 Uhr: Norwegen - Österreich

19.20 Uhr: Finnland - Schweden

Do., 19. Mai 2022

15.20 Uhr: Großbritannien - USA

19.20 Uhr: Tschechien - Lettland

Fr., 20. Mai 2022

15.20 Uhr: Großbritannien - Finnland

19.20 Uhr: Lettland - Österreich

Sa., 21. Mai 2022

11.20 Uhr: USA - Schweden

15.20 Uhr: Österreich - Finnland

19.20 Uhr: Norwegen - Tschechien

So., 22. Mai 2022

15.20 Uhr: Großbritannien - Lettland

19.20 Uhr: Schweden - Norwegen

Mo., 23. Mai 2022

15.20 Uhr: USA - Tschechien

19.20 Uhr: Österreich - Großbritannien

Di., 24. Mai 2022

11.20 Uhr: Schweden - Lettland

15.20 Uhr: USA - Norwegen

19.20 Uhr: Finnland - Tschechien

Viertelfinale (in Helsinki und Tampere)

Do., 26. Mai 2022

15.20 Uhr: VF 1: Erster Gruppe A - Vierter Gruppe B

15.20 Uhr: VF 2: Zweiter Gruppe A - Dritter Gruppe B

19.20 Uhr: VF 3: Erster Gruppe B - Vierter Gruppe A

19.20 Uhr: VF 4: Zweiter Gruppe B - Dritter Gruppe A

Halbfinale (in Tampere)

Sa., 28. Mai 2022

13.20 Uhr: HF 1: Sieger VF 1 - Sieger VF 2

17.20 Uhr: HF 2: Sieger VF 3 - Sieger VF 4

Spiel um Platz 3 (in Tampere)

So., 29. Mai 2022

14.20 Uhr: Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2

Finale (in Tampere)

So., 29. Mai 2022

19.20 Uhr: Sieger HF 1 - Sieger HF 2

