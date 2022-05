4:3 gegen USA : Gastgeber Finnland zum dritten Mal in Folge im WM-Finale

Tampere Finnland hat als erste Mannschaft das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft erreicht. Der Gastgeber gewann sein Halbfinale gegen die USA mit 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) und steht zum dritten Mal nacheinander in einem WM-Finale.

Olympiasieger Finnland ist bei der Eishockey-WM im eigenen Land ins Endspiel eingezogen. Die Gastgeber besiegten die USA am Samstag im Halbfinale in Tampere trotz frühen Rückstands noch mit 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Die Finnen treffen im Finale an diesem Sonntag (19.20 Uhr/Sport1) auf den Sieger der Begegnung zwischen Kanada und Tschechien. Diese Teams bestreiten am frühen Samstagabend das zweite Spiel der Vorschlussrunde an gleicher Stelle. Die Tschechen hatten sich im Viertelfinale gegen die deutsche Auswahl durchgesetzt.