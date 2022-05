Nächste schwerwiegende Absage : Deutscher Kader für die Eishockey-WM vorgestellt

Villingen-Schwenningen Der deutsche Kader für die Eishockey-WM 2022 steht. Bei der Präsentation des Aufgebots musste Trainer Toni Söderholm aber eine weitere schmerzhafte Absage bekanntgeben. Die personellen Voraussetzungen vor dem Turnier sind kompliziert.

Der frühere NHL-Stürmer Dominik Kahun fällt kurzfristig für die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland aus. Der 26-Jährige vom SC Bern fehlt im Aufgebot, das der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag für die WM vom 13. bis 29. Mai bekanntgab. Kahun war in der WM-Vorbereitung angeschlagen gewesen, hatte beim 3:1 im letzten WM-Testspiel gegen Österreich am Sonntagabend in Schwenningen aber gespielt. Für Bundestrainer Toni Söderholm ist es die nächste schwerwiegende Absage.