6:1 gegen die Slowakei : USA stürmen ins Halbfinale der Eishockey-WM

Das US-Team bejubelt ein Tor. Foto: dpa/Jaroslav Nov·k

Riga Die USA greifen bei der Eishockey-WM in Riga nach ihrer vierten Medaille in den letzten acht Jahren. Der zweimalige Weltmeister setzte sich im Viertelfinale mit 6:1 (3:0, 1:1, 2:0) gegen die Slowakei durch und unterstrich mit dem siebten Sieg in Serie seine Ambitionen.

Colin Blackwell (16./37.) von den New York Rangers und Conor Garland (20./59.) glänzten jeweils mit einem Doppelpack, Torhüter Calvin Petersen von den Los Angeles Kings musste nur einen Gegentreffer durch Peter Cehlarik (33.) hinnehmen.

Auf wen die USA im Halbfinale treffen, ist noch offen.

(sid/old)