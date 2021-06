Eishockey-WM : Kanada zieht mit Sieg gegen die USA überraschend ins Finale ein

Riga Kanadas Team der Namenlosen greift bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga überraschend nach dem 27. WM-Titel. Im Halbfinale schlug die Auswahl aus dem Eishockey-Mutterland ohne große NHL-Stars die USA.

Der Gegner im Endspiel am Sonntag (19.15 Uhr/Sport1) wird im zweiten Semifinale am Samstag (17.15 Uhr/Sport1) zwischen Titelverteidiger Finnland und der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ermittelt. Die Kanadier, die erstmals in der WM-Geschichte mit drei Niederlagen in das Turnier gestartet waren, schalteten schon im Viertelfinale den Gold-Favoriten Russland mit 2:1 nach Verlängerung aus.