Termine, Spielplan, Kader und TV-Übertragung : Das müssen Sie zur Eishockey-WM 2021 wissen

Das deutsche Team beim letzten WM-Test gegen Belarus. Foto: dpa/Timm Schamberger

Düsseldorf Die Eishockey-WM 2021 wird vom 21. Mai bis 6. Juni in Lettland ausgetragen. Hier finden Sie die wichtigsten Infos über das Turnier, den Modus, Spielplan und den deutschen Kader.

Nach einem Jahr Pause ist es wieder so weit: Die Eishockey-WM 2021 steht an. 16 Nationen spielen um den Titel. Die deutsche Mannschaft reist mit „gutem Gefühl“ zur WM. Bei der Generalprobe siegte das DEB-Team mit 2:0 gegen Belarus.

Wo findet die Eishockey-WM 2021 statt?

Die Eishockey-WM findet vom 21. Mai bis 6. Juni in Lettland statt. Ursprünglich hätte das Turnier in Lettland und Belarus stattfinden sollen, doch angesichts der politischen Lage in Belarus werden nun alle Spiele in der lettischen Hauptstadt Riga ausgetragen. Gespielt wirde in der Arena Riga (Kapazität für 10.300 Zuschauer) und im Olympia-Sportzentrum Ruga (6000).

Warum fand 2020 keine WM statt?

Die WM 2020 fiel aus, weil die Corona-Pandemie eine Austragung des Turniers unmöglich gemacht hat. Erstmals seit 1946 musste die jährliche Weltmeisterschaft ausfallen. Das Turnier hätte in der Schweiz ausgetragen werden sollen. Unklar ist noch, ob die Schweiz das Turnier in einem anderen Jahr nachholen kann. Bis 2025 stehen die Gastgeber schon fest: 2022 Finnland, 2023 Russland, 2024 Tschechien, 2025 Dänemark/Schweden.

Wie ist der Modus bei der Eishockey-WM 2021?

16 Mannschaften spielen in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams, in der jeder gegen jeden spielt. Die Gruppenverteilung erfolgte nach der Platzierung in der Weltrangliste. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe spielen im Viertelfinale überkreuz gegen die ersten vier Teams der anderen Gruppe; die jeweils letzten Mannschaften steigen in die „Division IA“ (früher B-WM) ab.

Für jeden Sieg nach 60 Minuten gibt es drei Punkte, bei Verlängerung (fünf Minuten) oder Penaltyschießen erhält der Sieger zwei Punkte, der Verlierer einen Zähler.

Die Gruppen der Eishockey-WM 20201

Gruppe A: Russland (Weltranglistenplatz 2), Schweden (4), Tschechien (5), Schweiz (8), Slowakei (9), Dänemark (12), Belarus (14), Großbritannien (19)

Russland (Weltranglistenplatz 2), Schweden (4), Tschechien (5), Schweiz (8), Slowakei (9), Dänemark (12), Belarus (14), Großbritannien (19) Gruppe B: Kanada (Weltranglistenplatz 1), Finnland (3), USA (6), Deutschland (7), Lettland (10), Norwegen (11), Italien (15), Kasachstan (16)

Der Kader von Deutschland bei der Eishockey-WM 2021

Noch bastelt Toni Söderholm an seinem WM-Kader. Auf NHL-Jungstar Tim Stützle von den Ottawa Senators kann der Bundestrainer aber wohl nicht zurückgreifen. „Zu 99 Prozent“ rechnet Söderholm mit einer Absage des Ausnahmetalents. „Es sieht wohl so aus, dass er uns nicht zur Verfügung steht", sagte der Finne nach dem 2:0 bei der WM-Generalprobe in Nürnberg gegen Belarus.

Superstar Leon Draisaitl steht mit den Edmonton Oilers in den Play-offs um den Stanley Cup und damit ebenso wenig zur Verfügung wie sein Teamkollege, Olympia-Silbermedaillengewinner Dominik Kahun. Auch Nico Sturm (Minnesota Wild) wird fehlen. Damit wird Tobias Rieder, zuletzt bei den Buffalo Sabres, dem schlechtesten Team der Liga, nur Zuschauer, wohl der einzige NHL-Profi im deutschen WM-Team sein.

Verzichten wird der DEB freiwillig auf die Dienste von NHL-Torwart Thomas Greiss. Der Torhüter der Detroit Red Wings ist in der Nationalmannschaft jetzt auch offiziell eine „Persona non grata“ und wird definitiv nicht für die WM nominiert. Grund ist seine höchst fragwürdige Haltung zu gesellschaftspolitischen Themen.

Wer ist Titelverteidiger?

Bei der WM in der Slowakei 2019 holte sich Finnland den Titel. Im Finale bezwangen die Finnen Kanada mit 3:1. 2018 und 2017 ging der WM-Titel nach Schweden.

Rekordweltmeister ist Russland. Die Russen haben seit 1920 insgesamt 27 Titel geholt, es folgen Kanada (26), Tschechien (12), Schweden (11), Finnland (3), USA (2), Großbritannien (1) und Slowakei (1). Deutschland gewann zweimal Silber (1930 und 1953) und zweimal Bronze (1932 und 1934).

Die Termine der Eishockey-WM 2019

Die Eishockey-Weltmeisterschaft wird am 21. Mai mit vier Spielen (darunter Deutschland – Italien) eröffnet. Die Vorrunde endet am 1. Juni. Die Viertelfinalspiele finden am 3. Juni statt, am 5. Juni steigen beide Halbfinals. Am 6. Juni ist das Spiel um Platz drei sowie das Finale.

Eishockey-WM 2021 im TV und online im Live-Stream

Die Eishockey-WM wird kostenlos im Free-TV und im Livestream zu sehen sein. Im Free-TV hat Sport1 die Rechte und überträgt alle deutschen Spiele sowie ausgewählte Partien ohne deutsche Beteiligung. Auch MagentaSport überträgt die Spiele - kostenlos.

Der Spielplan der Eishockey-WM 2021

Gruppe A:

Fr., 21. Mai 2021

15.15 Uhr (MESZ): Russland - Tschechien

19.15 Uhr: Belarus - Slowakei

Sa., 22. Mai 2021

11.15 Uhr: Dänemark - Schweden

15.15 Uhr: Großbritannien - Russland

19.15 Uhr: Tschechien - Schweiz

So., 23. Mai 2021

11.15 Uhr: Großbritannien - Slowakei

15.15 Uhr:Schweden - Belarus

19.15 Uhr: Dänemark - Schweiz

Mo., 24. Mai 2021

15.15 Uhr: Slowakei - Russland

19.15 Uhr: Tschechien - Belarus

Di., 25. Mai 2021

15.15 Uhr: Großbritannien - Dänemark

19.15 Uhr: Schweden - Schweiz

Mi., 26. Mai 2021

15.15 Uhr: Russland - Dänemark

19.15 Uhr: Belarus - Großbritannien

Do., 27. Mai 2021

15.15 Uhr: Schweiz - Slowakei

19.15 Uhr: Schweden - Tschechien

Fr., 28. Mai 2021

15.15 Uhr: Schweden - Großbritannien

19.15 Uhr: Dänemark - Belarus

Sa., 29. Mai 2021

11.15 Uhr: Tschechien - Großbritannien

15.15 Uhr: Schweiz - Russland

19.15 Uhr: Slowakei - Dänemark

So., 30. Mai 2021

15.15 Uhr: Belarus - Schweiz

19.15 Uhr: Schweden - Slowakei

Mo., 31. Mai 22021

15.15 Uhr: Tschechien - Dänemark

19.15 Uhr: Russland - Schweden

Di., 1. Juni 2021

11.15 Uhr: Schweiz - Großbritannien

15.15 Uhr: Slowakei - Tschechien

19.15 Uhr: Russland - Belarus

Gruppe B:

Fr., 21. Mai 2021

15.15 Uhr: Deutschland - Italien

19.15 Uhr: Kanada Lettland

Sa., 22. Mai 2021

11.15 Uhr: Norwegen - Deutschland

15.15 Uhr: Finnland - USA

19.15 Uhr: Lettland - Kasachstan

So., 23. Mai 2021

11.15 Uhr: Norwegen - Italien

15.15 Uhr: Kasachstan - Finnland

19.15 Uhr: Kanada - USA

Mo., 24. Mai 2021

15.15 Uhr: Lettland - Italien

19.15 Uhr: Deutschland - Kanada

Di., 25. Mai 2021

15.15 Uhr: USA - Kasachstan

19.15 Uhr: Finnland - Norwegen

Mi., 26. Mai 2021

15.15 Uhr: Kasachstan - Deutschland

19.15 Uhr: Kanada - Norwegen

Do., 27. Mai 2021

15.15 Uhr: USA - Lettland

19.15 Uhr: Finnland - Italien

Fr., 28. Mai 2021

15.15 Uhr: Kasachstan - Kanada

19.15 Uhr: Lettland - Norwegen

Sa., 29. Mai 2021

11.15 Uhr: Italien - Kasachstan

15.15 Uhr: Norwegen - USA

19.15 Uhr: Deutschland - Finnland

So., 30. Mai 2021

15.15 Uhr: Italien - Kanada

19.15 Uhr: Finnland - Lettland

Mo., 31. Mai 2021

15.15 Uhr: USA - Deutschland

19.15 Uhr: Norwegen - Kasachstan

Di., 1. Juni 2021

11.15 Uhr: Kanada - Finnland

15.15 Uhr: Italien - USA

19.15 Uhr: Deutschland - Lettland

Viertelfinale

Do., 3. Juni 2021

15.15 Uhr: VF 1:

15.15 Uhr: VF 2:

19.15 Uhr: VF 3:

19.15 Uhr: VF 4:

Halbfinale

Sa., 5. Juni 2021

13.15 Uhr: HF 1:

17.15 Uhr: HF 2:

Spiel um Platz 3

So., 6. Juni 2021

15.45 Uhr:

Finale

So., 6. Juni 2021

19.15 Uhr:

