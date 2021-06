WM-Medaille verpasst : DEB-Team zwischen Tränen und Stolz

Riga Eine historische Chance nicht genutzt: Das DEB-Team verpasst in Riga die erste WM-Medaille seit 1953. Beim 1:6 gegen die USA um Bronze war die Luft raus. Dennoch bleibt die Gesamtbilanz des Turniers sehr zufriedenstellend.

Moritz Müller schossen die Tränen in die Augen. Der deutsche Eishockey-Kapitän ließ seinen Gefühlen freien Lauf, als nach dem geplatzten Gold-Traum auch Bronze unerreichbar geblieben war. Die enttäuschten Nationalspieler trösteten ihren emotionalen Anführer, der nach dem ernüchternden 1:6 (0:1, 0:4, 1:1) im kleinen Finale von Riga gegen die USA mit bandagierter Hand in Zivil aufs Eis zurückgekehrt war.

"Alle sind unglaublich traurig", sagte Müller, der im zweiten Drittel verletzt ausgeschieden war, als er sich wieder einmal in einen Schuss geworfen hatte, "in der Kabine ist kein Auge trocken geblieben. Nicht so oft kommen solche Teams zusammen, das haben alle gespürt. Auch wenn wir uns nicht belohnt haben, die Erinnerungen werden bleiben."