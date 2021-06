Eishockey-WM : Deutschland nach Sieg gegen Lettland im Viertelfinale

Riga Wie 2010 trifft Deutschland bei der Eishockey-WM im Viertelfinale auf die Schweiz. Vor elf Jahren stand anschließend mit Platz vier das beste deutsche WM-Ergebnis seit 1953. De Einzug in die K.o.-Runde gelang durch einen hart erkämpften Sieg gegen Lettland.

Wieder Riga, wieder ein hart erkämpfter Triumph: Knapp fünf Jahre nach dem Grundstein für den olympischen Silber-Erfolg darf Deutschland erneut von einem Eishockey-Coup träumen. Nach dem knappen 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) am Dienstagabend in Riga gegen den von immerhin knapp 1000 Zuschauern angeheizten WM-Gastgeber treffen Deutschlands Eishockey-Cracks am Donnerstag im Viertelfinale auf die Schweiz. Damit werden Erinnerungen an die Heim-WM 2010 wach, als die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds die Eidgenossen im Viertelfinale bezwang und am Ende überraschend Vierter wurde. Es ist die bis heute beste deutsche WM-Platzierung seit Silber 1953.