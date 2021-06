Deutschland im WM-Halbfinale : DEB-Team darf dank „Briefmarken-Tor“ von Medaille träumen

Riga Nach 0:2-Rückstand besiegt das DEB-Team die Schweiz im Penaltyschießen und zieht ins Halbfinale ein. Marcel Noebels erzielt den entscheidenden Treffer. Bundestrainer Toni Söderholm schwärmt vom Zaubertor.

Als Marcel Noebels mit einem Zaubertor den Eishockey-Krimi mit Überlänge beendet hatte, ging der Matchwinner aufs Knie und riss die Faust hoch. Mit dem zehnten und letzten Penalty hatte der Stürmer das epische WM-Duell mit dem Erzrivalen Schweiz entschieden - mit einem atemberaubenden Trick, bei dem sein Schläger immer länger wurde und der Puck in Zeitlupe über die Linie rutschte.

Bei der Heim-WM hatte sie nach einem 1:0 gegen die Schweizer am Ende Platz vier belegt und damit das beste Resultat seit Silber 1953 erzielt. Am Samstag kämpft das Söderholm-Team um den Einzug ins Endspiel. Und will den Olympia-Coup von 2018 bei einer WM wiederholen. "Es ist wie damals", sagte Stürmer Dominik Kahun, einer von sechs Silbermedaillengewinnern im Team, "wir sind wieder eine Gruppe außergewöhnlicher Spieler."