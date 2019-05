Eishockey-WM : Vizeweltmeister Schweiz startet mit Kantersieg

Bratislava/Kosice Vize-Weltmeister Schweiz ist mit einem Kantersieg in die Eishockey-WM gestartet. Siege feierten ebenfalls Tschechien, Finnland, Dänemark und Lettland.

Mit einem Kantersieg ist Vizeweltmeister Schweiz in die Eishockey-WM in der Slowakei gestartet. Die Eidgenossen fegten in der Gruppe B in Bratislava Aufsteiger Italien mit 9:0 (4:0, 2:0, 3:0) vom Eis.