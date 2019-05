Eishockey-WM : Topfavorit Russland stürmt ohne Niederlage ins Viertelfinale

Bratislava/Kosice Der hochkarätig besetzte Olympiasieger Russland ist seiner Favoritenrolle bei der Eishockey-WM gerecht geworden und hat die Vorrunde als einziges Team ohne Niederlage abgeschlossen.

Superstar Alexander Owetschkin und Co. besiegten am letzten Spieltag der Gruppenphase auch Titelverteidiger Schweden mit 7:4 (0:1, 6:0, 1:3) und treffen im Viertelfinale am Donnerstag auf die USA.