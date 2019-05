Eishockey-WM : Zweiter Sieg für Rekordweltmeister Russland

Bratislava/Kosice Bei der Eishockey-WM in der Slowakei feierten die nächsten Favoriten Erfolge. Rekordweltmeister Russland fegte Österreich vom Eis, die USA fertigte nach dem Fehlstand gegen den Gastgeber Frankreich 7:1 ab.

Rekordweltmeister und Olympiasieger Russland hat bei der Eishockey-WM in der Slowakei den zweiten ungefährdeten Sieg gefeiert. Das Team um NHL-Superstar Alexander Owetschkin hatte in der Gruppe B in Bratislava zwei Tage nach dem 5:2 gegen Norwegen auch beim 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) gegen Österreich keine Probleme.