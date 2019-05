Eishockey-WM : Kanada und USA holen zweiten Sieg, Russland und Schweden souverän

Marko Dano (r) aus der Slowakei in Aktion gegen Matt Murray (l) und Troy Stecher aus Kanada. Foto: dpa/Martin Baumann

Kosice In der deutschen Gruppe gewinnt Favorit Kanada glücklich gegen Gastgeber Slowakei und die USA besiegen Finnland. In Bratislava feiert Rekokrdweltmeister und Olympiasieger Russland den zweiten Sieg.

Dank eines Treffers von Mark Stone eine Sekunde vor Schluss hat Mitfavorit Kanada bei der Eishockey-WM in der Slowakei den zweiten Sieg eingefahren und den Gastgebern die zweite Niederlage beigebracht. Der 26-malige Weltmeister setzte sich in einem hochspannenden Spiel der deutschen Gruppe A mit 6:5 (2:2, 3:2, 1:1) gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Slowaken durch.

Zuvor hatte sich die USA mit einem hart erkämpftem 3:2 nach Verlängerung (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) gegen Finnland in Kosice ebenfalls den zweiten Sieg gesichert. Zum Auftakt hatten die US-Amerikaner gegen die Slowakei verloren.

Die Finnen bleiben nach der ersten Turnierniederlage mit sieben Punkten an der Spitze vor Deutschland, Kanada (beide 6) und den USA (5). Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bestreitet ihr drittes Spiel am Dienstag gegen den Vorletzten Frankreich (20.15 Uhr/Sport1) und kann mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.

Rekordweltmeister und Olympiasieger Russland feierte unterdessen in Bratislava bereits den dritten ungefährdeten Sieg in der Gruppe B. Das Team um NHL-Superstar Alexander Owetschkin schlug Tschechien mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Im Abendspiel holte Titelverteidiger Schweden einen 9:1-Kantersieg (3:0, 5:0, 1:1) gegen Norwegen.

Kanada startet mit Niederlage in die Eishockey-WM

1:3 gegen Finnland : Kanada startet mit Niederlage in die Eishockey-WM

In Kosice lieferten sich die Slowakei und Kanada einen offenen Schlagabtausch. Youngster Adam Liska und Matus Sujek waren doppelte Torschützen für die Slowaken. Für das US-Team, im Vorjahr in Dänemark mit Bronze dekoriert, war Dylan Larkin der Matchwinner. Der Center der Detroit Red Wings traf in der vierten Minute der Verlängerung.