1:3 gegen Finnland : Kanada startet mit Niederlage in die Eishockey-WM

Kosice/Bratislava Überraschung zum Auftakt der Eishockey-WM: Mitfavorit Kanada ist mit einer Niederlage gegen Finnland ins Turnier gestartet. Russland hatte dagegen mit Norwegen keine Probleme.

Mitfavorit Kanada ist mit einer Niederlage in die Eishockey-WM in der Slowakei gestartet. Der 26-malige Weltmeister unterlag in seinem Auftaktspiel in der deutschen Gruppe A in Kosice 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) gegen Finnland. Rekordchampion und Olympiasieger Russland um Superstar Alexander Owetschkin hatte dagegen beim 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) gegen Norwegen in der Gruppe B in Bratislava keine Probleme.