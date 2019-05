2:1 gegen Dänemark : Deutschland gewinnt auch zweites Spiel der Eishockey-WM

Kosice Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in der Slowakei gewonnen. Gegen Dänemark setzt sich das DEB-Team mit 2:1 durch und ließ sich dabei auch von einem zu unrecht aberkannten Tor nicht aus der Ruhe bringen.

24 Stunden nach dem mühsamen 3:1 gegen Aufsteiger Großbritannien schossen der Mannheimer Matthias Plachta (31.) und der Kölner Frederik Tiffels (40.) die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) vor 5605 Zuschauern in der Steel Arena in Kosice zum zweiten WM-Sieg. Mathias Bau verkürzte für die Dänen (51.). "Die Punktausbeute stimmt, wir können natürlich noch besser spielen", sagte Siegtorschütze Tiffels.

Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm, der noch ohne den eingeflogenen NHL-Torwart Philipp Grubauer auskommen musste, liegt mit sechs Punkten auf Platz zwei in der Gruppe A und damit voll im Soll. Nächster Gegner ist am Dienstag (20.15 Uhr/Sport1) Frankreich, Grubauer ist dann dabei. "Ein überragender Torwart, was der in der NHL gefangen hat, war abartig", sagte Yasin Ehliz.