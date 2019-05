Eishockey-WM : Deutschland schlägt auch Finnland

Kosice Deutschland kann voller Selbstvertrauen ins Viertelfinale der Eishockey-WM gehen. Die Mannschaft schlug Finnland im letzten Gruppenspiel. Superstar Leon Draisaitl traf doppelt.

Draisaitl fand sich vor 6685 Zuschauern in der Steel Arena in Kosice in einer neuen Sturmreihe wieder. Statt mit seinen Schulfreunden Kahun und Frederik Tiffels spielte der Stürmer der Edmonton Oilers mit den Münchnern Patrick Hager und Yasin Ehliz. Söderholm hatte den 23-Jährigen vor dem Spiel kritisiert: "Er kann auf alle Fälle besser in der Defensive arbeiten. Ich glaube nicht, dass das ein Geheimnis ist."