Eishockey-WM 2018: Südkorea kassiert gegen Lettland dritte Niederlage

Herning/Kopenhagen Neuling Südkorea hat bei der Eishockey-WM die dritte deutliche Niederlage kassiert. Südkorea ist der nächste Gegner des deutschen Teams.

Der Olympia-Gastgeber war beim 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) gegen Lettland nicht ganz so chancenlos wie in den ersten beiden Spielen, die er gegen Finnland mit 1:8 und Kanada mit 0:10 verloren hatte. Das Team mit sechs eingebürgerten Nordamerikanern ist am Mittwoch (16.15 Uhr/Sport1) in der Gruppe B nächster Gegner der deutschen Nationalmannschaft.