Eishockey-WM 2018: Schweiz hält Viertelfinalkurs - Weißrussland bleibt punktlos

Kopenhagen Die Eishockey-Auswahl Weißrusslands bleibt auch nach dem kuriosen Trainerwechsel bei der WM in Dänemark sieglos und muss den Abstieg in die B-Gruppe fürchten.

Einen Tag nach der Trennung von Chefcoach Dave Lewis unterlagen die Weißrussen am Mittwoch in Kopenhagen der Schweiz mit 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Vorerst steht die Auswahl weiter auf dem letzten Platz der Gruppe A, der am Ende der Vorrunde den Abstieg bedeuten würde.