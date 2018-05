Eishockey-WM 2018: Russland schraubt Torverhältnis auf 20:0 hoch

Kopenhagen Olympiasieger Russland fegt seine Gegner bei der Eishockey-WM in Dänemark weiter regelrecht vom Eis. Der Rekordtitelträger setzte sich am Montag gegen Weißrussland klar mit 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) durch und feierte den dritten Sieg im dritten Spiel.

Kapitän Pawel Dazjuk traf am Montag in Kopenhagen zweimal. Nach zuvor zwei 7:0-Siegen über Frankreich und Österreich hat die Sbornja nun schon 20 Treffer erzielt und stürmt dem sicheren Viertelfinal-Einzug entgegen. Auch Vorjahressieger Schweden bleibt nach einem 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) gegen Frankreich in der Gruppe A ohne Punktverlust.