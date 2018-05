Eishockey-WM 2018: Patrick Hager gibt sich nach dritter Niederlage kämpferisch

Herning Gegen starke US-Amerikaner verliert Deutschland trotz guter Leistung mit 0:3.

Trotz der bisher besten Vorstellung bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark und einem starken Niklas Treutle im Tor musste Deutschland am Montag gegen die USA vor 10.301 Zuschauern die dritte Turnier-Niederlage in Folge hinnehmen.