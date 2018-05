Eishockey-WM 2018 Dänemark: Deutschland schottet sich ab

Nach drei Niederlagen in drei WM-Partien wird der Auftritt gegen Südkorea für das deutsche Eishockey-Team zur heiklen Mission. Ein Sieg ist Pflicht.

Angesichts der drohenden Abstiegsgefahr im Falle einer Blamage gilt es für den stark veränderten Olympia-Silbergewinner, die Konzentration nach dem schlechtesten WM-Auftakt seit fünf Jahren mit drei Niederlagen hoch zu halten. Im vierten Gruppenspiel tritt das deutsche Team am Mittwoch (16.15 Uhr/Sport1) gegen Südkorea an. „Es wird für sie das Spiel des Lebens“, warnte NHL-Profi Korbinian Holzer am Dienstag in einer vom Deutschen Eishockey-Bund verbreiteten Stellungnahme.