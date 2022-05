1:0 gegen Dänemark : DEB-Team bei der WM auf Viertelfinal-Kurs

Helsinki Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist auf dem besten Wege, bei der WM in Finnland das Minimalziel Viertelfinale zu erreichen. Gegen Dänemark holte das Team von Bundestrainer Toni Söderholm den dritten Sieg in Folge. Dabei gab es vor dem Spiel einen Schreckmoment.

Deutschlands Eishockey-Team hat sich bei der Weltmeisterschaft in Finnland auch von einem Feuer-Ausbruch nicht aus der Ruhe bringen lassen und den vorzeitigen Viertelfinal-Einzug zum Greifen nah. Nach dem 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) gegen Dänemark am Donnerstag kann die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm bereits an diesem Freitag gegen Italien (15.20 Uhr/Sport und MagentaSport) für eine Vorentscheidung sorgen. Mit einem Pflichtsieg gegen den Außenseiter wäre dem WM-Vierten von 2021 der erneute Einzug in die K.o.-Runde nur noch theoretisch zu nehmen.