Ohne NHL-Stars : Söderholm startet WM-Vorbereitung mit fünf Debütanten

Köln Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm startet notgedrungen mit sieben Neulingen und nur wenigen etablierten Nationalspielern in die Vorbereitung auf die WM im Mai in Finnland. Dafür ist das Trainerteam komplett.

Mit den Olympia-Teilnehmern Dominik Kahun, Daniel Pietta und Fabio Wagner, aber auch fünf Debütanten startet Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm in die WM-Vorbereitung. Für den Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 und ehemaligen NHL-Stürmer Kahun ist die Saison in der Schweiz mit dem SC Bern bereits beendet. Ein Großteil der Nationalspieler und des endgültigen WM-Kaders ist dagegen noch in der DEL, in Schweden und den nordamerikanischen Profiligen gebunden.