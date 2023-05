Ohne Draisaitl und Grubauer Eishockey-Team will bei WM gegen Österreich nachlegen

Der erste Sieg bei der Eishockey-WM in Finnland und Lettland soll für das deutsche Team nur der Anfang einer großen Aufholjagd gewesen sein. Nach dem 6:4 (0:1, 3:1, 3:2) im Alles-oder-nichts-Spiel gegen Dänemark am Donnerstag peilt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes im Prestigeduell gegen Österreich nur 24 Stunden später direkt den nächsten Erfolg an. „Wir müssen wissen, dass es von vorne losgeht und das Spiel genauso wichtig ist wie das von heute“, sagte Kapitän Moritz Müller vor dem fünften deutschen Vorrundenspiel am Freitag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) in Tampere.