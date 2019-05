Eishockey-Team : DEB-Team mit Torhüter Grubauer gegen Finnland

Kosice Philipp Grubauer kehrt früher als erwartet ins Tor der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zurück. Der 27-Jährige wird im letzten Gruppenspiel am Dienstag gegen Finnland zum Einsatz kommen.

Mit Stanley-Cup-Sieger Philipp Grubauer tritt das deutsche Eishockey-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft gegen Finnland an. Der NHL-Torhüter der Colorado Avalanche kommt im letzten deutschen Vorrundenspiel erstmals nach seinen muskulären Problemen wieder zum Einsatz. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Dienstag im slowakischen Kosice rund eineinhalb Stunden vor Spielbeginn (12.15 Uhr/Sport1 und DAZN) mit. Grubauer hatte sich vor einer Woche beim 4:1 gegen Frankreich verletzt. Sein Ersatz Mathias Niederberger von der Düsseldorfer EG erhält eine Pause. Auf der Bank sitzt an diesem Dienstag der Nürnberger Torwart Niklas Treutle.