Stürmer reist nicht nach NHL-Star Draisaitl sagt WM-Teilnahme ab

Am Dienstag hatte Draisaitl bei der Abschlusspressekonferenz in Edmonton seine Teilnahme noch offen gelassen. „Ich bin mit dem deutschen Team in Kontakt“, bestätigte der 27-Jährige, „wir versuchen gerade, einige Dinge zu klären. Wir werden sehen.“ Danach fiel in einem Telefongespräch mit Künast die Entscheidung. Draisaitl, der in der abgelaufenen NHL-Hauptrunde zum dritten Mal die 50-Tore-Marke geknackt hatte, war in der Nacht zu Montag im sechsten Spiel gegen die Vegas Golden Knights gescheitert.