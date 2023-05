Nach Absagenflut NHL-Angreifer Peterka und Sturm führen DEB-Team zur WM

Mehr als ein Dutzend Stammspieler und Leistungsträger fehlen aus unterschiedlichen Gründen bei der WM in Tampere und Riga, einen Tag vor dem letzten Test am Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen die USA musste auch noch Stürmer Yasin Ehliz, Silbermedaillengewinner von 2018, verletzt passen. Kein Wunder, dass einer wie Peterka, der eine starke NHL-Debütsaison bei den Buffalo Sabres spielte, in eine wichtige Rolle schlüpft. „In den letzten zwei Jahren ist echt viel passiert“, sagte der gebürtige Münchner, der 2021 nach Nordamerika gewechselt war, „sportlich und auch menschlich habe ich mich weiter entwickelt, die Erwartungen und der Druck sind größer.“