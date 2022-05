Eishockey-WM kompakt : Italien verpasst ersten Sieg – Norwegen bezwingt Österreich

Helsinki/Tampere In der deutschen Gruppe A hat Italien eine Überraschung knapp verpasst. Bis kurz vor Schluss stand es 1:0, ehe Frankreich ausglich und in der Overtime das Spiel drehte. Im Paralellspiel gelang Norwegen derweil ein knapper Sieg gegen Österreich.

Nach dem historischen Sieg über Tschechien hat Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Finnland einen Rückschlag hinnehmen müssen. Einen Tag nach dem 2:1 nach Penaltyschießen gegen die Top-Nation zogen die Österreicher am Mittwoch in Tampere mit 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) gegen Norwegen den Kürzeren.