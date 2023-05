„Für die Geschichtsbücher“ Draisaitl begeistert von WM-Silber - Auch der Bundeskanzler gratuliert

Beim 2:5 im Endspiel am Sonntagabend im finnischen Tampere gegen seine Wahlheimat Kanada habe er vor dem Fernseher mit der deutschen Mannschaft mitgefiebert. Das Finale war bis ins Schlussdrittel offen gewesen. „Sehr schade, dass es in dem spannenden, engen Finale nicht ganz gereicht hat“, sagte Draisaitl, der als einer der aktuell besten Eishockeyspieler der Welt gilt: „Aber was für ein großartiger Erfolg ist die Silbermedaille. Es hat richtig Spaß gemacht zuzugucken. In den K.o.-Spielen haben die Jungs gegen richtig gut besetzte Mannschaften herausragende Leistungen gezeigt.“