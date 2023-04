4:3 in der Slowakei DEB-Team mit zweitem Sieg unter Kreis

Dominik Kahun (17., 55.), Dominik Bokk (30.) und Daniel Fischbuch (33.) trafen für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die allerdings wie schon in der gesamten Vorbereitung auf das Turnier in Finnland deutliche Abstimmungsprobleme offenbarte. Am Samstag (14.30 Uhr/Sport1) kommt es in Trencin erneut zum Duell mit dem Weltmeister von 2002.