“Warten, was passiert“ DEB-Sportdirektor Künast hofft auf weitere WM-Zusagen

Der Deutsche Eishockey-Bund ist zuversichtlich, dass noch deutsche Profis aus dem Ausland und von den beiden DEL-Finalisten zum Kader für die Weltmeisterschaft stoßen werden. „Man muss warten, was passiert – egal, ob jetzt bei unserer Finalserie, der schwedischen Finalserie oder in Nordamerika“, sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast. Details könne er zum aktuellen Zeitpunkt nicht nennen, sagte Künast nach dem 2:3 gegen Österreich nach Penaltyschießen am Samstag in Landshut.