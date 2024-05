Sorgen um NHL-Profi Sturm Wie das DEB-Team die 1:6-Klatsche gegen die USA einordnet

„Es geht jetzt darum, das Ergebnis richtig einzuordnen“, forderte Kapitän Müller. „Wir werden erst mal in Ruhe schauen, was wir gegen die USA gemacht haben. Wir müssen jetzt analysieren, das Spiel dann abhaken, am Sonntag mentale Kraft aufladen und am Montag angreifen.“ Nach dem spielfreien Sonntag folgt dann die nächste schwere Aufgabe. In Schwedens Team, das zum Auftakt die USA mit 5:2 düpierte, wartet in Ostrava laut Wissmann erneut ein „Brocken“. „Da gehen wir sicher nicht als Favorit ins Spiel, da müssen wir realistisch bleiben“, sagte der Berliner. Auch Coach Kreis forderte von seinen Profis, „ein anderes Spiel an den Tag zu legen“.