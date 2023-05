Eder nicht mehr im Kader DEG-Stürmer Fischbuch und Ehl dürfen weiter von der WM träumen

Das taten dann zwei andere DEG-Stürmer: Daniel Fischbuch und Alexander Ehl. Und die gehören auch jetzt noch zum Kader von Bundestrainer Harold Kreis. Der fleißige Ehl gilt ohnehin als Liebling aller Trainer, Fischbuch überzeugte vor allem am vergangenen Wochenende, als er während der beiden Testspiel-Siege in der Slowakei drei Tore erzielte und ein weiteres vorbereitete. Zudem gilt der Stürmer, der nächste Saison in Mannheim spielt, als einer der besten Überzahlspieler des deutschen Teams.