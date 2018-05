Dänemark lässt Norwegen bei Eishockey-WM keine Chance

Dänemark hat bei der Eishockey-WM in der deutschen Vorrundengruppe einen weiteren Schritt in Richtung Viertelfinale geschafft. Der Gastgeber setzte sich souverän mit 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) gegen Norwegen.

Mit nun acht Punkten verbesserten sich die Dänen in der Gruppe B vorerst auf den vierten Platz, der am Ende der Gruppenphase zum Einzug in die K.o.-Runde ausreicht. Mit einem weiteren Erfolg gegen den klaren Außenseiter Südkorea am Samstag hätten die Dänen den Sprung ins Viertelfinale so gut wie sicher.