Auch ohne Draisaitl DEB-Team wahrt Chance auf das Viertelfinale

Mit drei Punkten verbesserte sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) auf den sechsten Platz in der Vorrundengruppe A. Allerdings sind aller Voraussicht nach auch Siege in den restlichen Spielen am Freitag (19.20 Uhr MESZ) gegen Österreich, am Sonntag (15.20 Uhr) gegen Ungarn und am Dienstag (11.20 Uhr/alle Sport1 und MagentaSport) gegen Frankreich notwendig, um in die K.o.-Runde einzuziehen. Am Rande des Spiels gab der DEB bekannt, dass auch NHL-Torhüter Philipp Grubauer nach seinem Play-off-Aus nicht nachreisen wird.