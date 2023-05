Nach Draisaitl Auch NHL-Torhüter Grubauer sagt für Eishockey-WM ab

Nach Eishockey-Topstürmer Leon Draisaitl wird auch NHL-Torhüter Philipp Grubauer nicht zur Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland nachreisen. Das kündigte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstagabend in Tampere am Rande des 6:4 gegen Dänemark an. Wie bei Draisaitl spreche auch beim Torhüter der Seattle Kraken vor allem der „Zeitfaktor“ dagegen.